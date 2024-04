Ferraris | il sindaco minaccia Genoa e Samp | 'Pronti a vederlo a terzi'

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Marco Bucci,di Genova, sembra aver perso la pazienza condoria. Mentre i due club continuano a chiedere tempo per costituire...

Nuovo Luigi Ferraris, addio a prelazione per Sampdoria e Genoa: il Comune apre ad altri acquirenti - Senza la creazione di una newco per comprare il Ferraris, il Comune di Genova ha aperto ad altri acquirenti oltre Sampdoria e Genoa Il Comune di Genova ha ri ...clubdoria46

Nuovo Luigi Ferraris, lettera di Sampdoria e Genoa: dieci giorni per la newco - Sampdoria e Genoa hanno inviato una nuova lettera al Comune: dieci giorni per la newco con cui acquistare il Luigi Ferraris Sampdoria e Genoa non hanno anco ...clubdoria46

Genoa e Sampdoria, 13 milioni per prendersi lo stadio Ferraris - Il sindaco di Genova Marco Bucci scalpita ... la quale Genoa e Sampdoria dovrebbero provvedere in maniera congiunta all’acquisto dello stadio Ferraris non c’è ancora. Tempi tecnici assicurano dalle ...genova.repubblica