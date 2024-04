Femminicidio di Aosta | il 21enne di Fermo dà l’ok all’estradizione in Italia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 aprile 2024), 17 aprile 2025 – Sohaib Teima,diaccusato dell’omicidio della compagna francese, la 22enne Auriane Nathalie Laisne, ha adtoper l’estradizione in. Il giovane si trova ora nel carcere di Grenoble (Francia) dopo l’arresto avvenuto a Lione mercoledì scorso poiché la Procura dilo ritiene “gravemente indiziato” di aver ucciso a coltellate la compagna, che è stata trovata morta il 5 aprile in una chiesetta diroccata sopra La Salle, in Valle d'. Domani Teima comparirà davanti ai giudici della ‘chambre de l'instruction’ della Corte d'appello di Grenoble, che dovranno esprimersi sulla sua consegna dopo il mandato d'arresto europeo spiccato dall'. La decisione è attesa entro sette giorni. Secondo gli ...