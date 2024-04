(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il ventunenne di Fermo Sohaib Teima,a Lione mercoledì scorso, "categoricamentein merito all'omicidio" della propria compagna, la francese Auriane Nathalie Laisne (22), trovata morta il 5 aprile in una chiesetta in Valle d'. Lo dichiara l'avvocata Lucia Lupi, che assiste il giovane con il collega Igor Giostra nel procedimento penale italiano. Teima ha fornito una versione che al momento i legali preferiscono non rivelare. Ieri il giovane ha avuto un colloquio in carcere a Grenoble con il suo avvocato francese, in vista dell'udienza per la possibile estradizione in Italia che si terrà domani.

Fermo 12 aprile 2024 - “Aspettiamo il corso delle indagini, al momento Sohaib è solo indagato e questo vuol dire che è ancora presunto innocente. Non lo trasformiamo in un mostro prima del tempo”. A ... (ilrestodelcarlino)

Femminicidio Aosta: l'arrestato "respinge ogni accusa" - Il ventunenne di Fermo Sohaib Teima, arrestato a Lione mercoledì scorso, "respinge categoricamente ogni accusa in merito all'omicidio" della propria compagna, la francese Auriane Nathalie Laisne (22), ...ansa

Femminicidio di Aosta, il 21enne di Fermo dà l’ok all’estradizione in Italia - Il giovane, accusato dell’omicidio della compagna e arrestato a Lione, si trova in carcere in Francia. Ora i giudici dovranno esprimersi sulla sua consegna dopo il mandato d’arresto europeo ...ilrestodelcarlino

Femminicidio di Aosta: dall'arrestato ok per l'estradizione in Italia - Dal carcere di Grenoble (Francia) ha dato il suo assenso all’estradizione in Italia Sohaib Teima, ventunenne di Fermo arrestato a Lione mercoledì scorso e «gravemente indiziato», per la procura di Aos ...gazzettadiparma