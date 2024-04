Femminicidio a Casoli | 75enne Accusato di Omicidio | Trasferito al Carcere di Lanciano

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Chieti - Micheal Dennis Withbread, un cittadino inglese di 75 anni, è statodaldi Rebibbia a Roma al superdi, dove affronta l'accusa divolontario nei confronti della sua convivente, Michele Faiers, 66 anni. La donna è stata trovata senza vita il primo novembre 2023 nella loro casa a, presentando nove coltellate alla schiena e al torace. Withbread è stato estradato dall'Inghilterra dopo che le indagini lo hanno individuato come principale sospettato del delitto avvenuto il 29 ottobre scorso. Il 2 aprile, durante l'interrogatorio di garanzia svolto in remoto, l'uomo è rimasto in silenzio. La giudice Chiara D'Alfonso ha già firmato il rinvio a giudizio, fissando l'udienza per il 22 novembre prossimo presso la Corte d'Assise di ...