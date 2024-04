Farmaceutica | Guenter Merck | “Velocizzare accesso a terapie innovative in Italia”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 17 apr. (Adnkronos Salute) – “Penso che ci siano due cose in cui l’potrebbe fare meglio. La numero uno è: l’all’innovazione in termini di velocità. Le nostre nuove soluzioni terapeutiche, tutti gli sforzi e tutte le migliaia di persone che lavorano per portare innovazione in, sono nulli, non servono se questenon arrivano al paziente. Quindi la velocità diall’innovazione è molto importante”. Così Peter, Ceo Healthcare diGroup, in occasione di un incontro con la stampa presso lo stabilimentodi Guidonia (Roma).“Quando il tuo prodotto viene approvato dall’Agenzia europea per il farmaco – afferma– in alcuni Paesi i pazienti possono beneficiare immediatamente di ...