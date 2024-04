Fallout | ecco il terrificante Easter egg celato in piena vista

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La serie Prime Video mostra un numero di telefono che gli spettatori possono effettivamente chiamare... se si sentono coraggiosi. Critica e pubblico entusiasti dopo la messa in onda di, serie targata Prime Video ispirata all'omonimo franchise di videogiochi ambientata 200 anni dopo l'apocalisse, quando i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell'infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono scioccati nello scoprire un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e incredibilmente violento che li aspetta. Attenzione! Se non volete conoscere sunon leggete la seguente news Come svela la nostra recensione di, la serie di Jonathan Nolan si svela a poco a poco scoprendo le sue carte. …