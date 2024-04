(Di mercoledì 17 aprile 2024) "Il mio passaggio in Ferrari? Non soorientarmi, parlerò con Wolff" SHANGHAI (CINA) - Separati in casa ma obbligati a collaborare per cercare di. La situazione fra Lewise la Mercedes resta abbastanza strana col sette volte campione del mondo che a inizio febbraio ha

La stagione è appena cominciata e già in Mercedes stanno per escludere Lewis Hamilton dalle riunioni di ingegneria del team. Una misura ovvia, quando un pilota si è già impegnato per l’anno a venire ... (ilnapolista)

F1, GP Cina 2024: numeri, statistiche, curiosità. Lewis Hamilton è il “Tian Zi” di Shanghai! - La Formula 1 si appresta a vivere il primo Gran Premio di Cina successivo alla pandemia. Il 21 aprile si torna a correre allo Shanghai International Circuit, dal quale il Circus manca ormai da un lust ...oasport

F1: Hamilton "Non penso al prossimo anno ma a come tornare a vincere" - 'Il mio passaggio in Ferrari Non so come orientarmi, parlerò con Wolff' SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) - Separati in casa ma obbligati a ...sport.tiscali

F1 | Ferrari, senti Patrese: “In questo meglio di Red Bull, ora prendi Newey!” - La Ferrari del 2025 lascia Sainz per Hamilton con il sogno Newey: Riccardo Patrese analizza la situazione del Cavallino.f1ingenerale