F1 | GP Cina 2024 | numeri | statistiche | curiosità Lewis Hamilton è il “Tian Zi” di Shanghai!

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La Formula 1 si appresta a vivere il primo Gran Premio disuccessivo alla pandemia. Il 21 aprile si torna a correre alloInternational Circuit, dal quale il Circus manca ormai da un lustro. Infatti, l’ultima volta in cui si è gareggiato nei pressi della megalopoli asiatica è stato nell’aprile del 2019. Dopodiché si è susseguita una sequela di cancellazioni dovute al Covid-19 e ai suoi strascichi. Il GP diha fatto il proprio ingresso in calendario nel 2004, senza mai mancare l’appuntamento sino a cinque anni orsono. Inizialmente collocato in autunno, è stato spostato in primavera a partire dal 2010. Si è sempre corso nell’autodromo edificato a Jiading, un distretto situato a nord-ovest della megalopoli cinese. L’impianto, realizzato fra il 2003 e il 2004, è faraonico. Costato qualcosa come 450 milioni di dollari, è ...

La Formula 1 torna in Cina per la prima volta dal 2019. Il Circus ha mancato l'appuntamento per ben quattro anni a causa delle restrizioni legate alla pandemia da Covid-19, ma ora è pronto a ...

