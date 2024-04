F1 Gp Cina 2024 | gli orari insoliti e la guida tv Sky e Tv8 I segreti del circuito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Shanghai (), 17 aprile- La Formula 1 riaccende i motori dopo una settimana di pausa, per volare in. Il Circus tornerà a gareggiare suldi Shanghai a cinque anni di distanza dall'ultima volta, che fu nel 2019. La pandemia di coronavirus e i suoi strascichi hanno costretto gli organizzatori a rimandare il ritorno in, che finalmente riaprirà le porte dei propri confini e permetterà ai suoi appassionati di vivere un Gran Premio dal vivo. Per i team si tratterà di un fine settimana complesso: il primo su questo tracciato con le monoposto ad effetto suolo e, oltretutto, caratterizzato dal format della Sprint Race, che concederà poco margine di errore alle squadre. epa11259847 Scuderia Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco drives on the pit lane during the first practice ...