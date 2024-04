F1 | gara GP Cina 2024 | programma | date | orari e diretta tv

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La Formula 1 torna inper il quinto appuntamento della stagione. Il circuito di Shanghai riprende ad ospitare il paddock dopo una sosta durata quattro anni a causa della pandemia da Covid-19, che ha impedito l’organizzazione dell’evento dal 2019 alla stagione scorsa. Il Circus torna in terra cinese con due grandi novità: la presenza di un eroe di casa in griglia – Zhou Guanyu della Stake – e l’organizzazione della prima Sprint dell’anno. A Shanghai andranno dunque in scena due gare, quella più corta il sabato e il tradizionale Gran Premio la domenica. Ladomenicale avrà luogo domenica 21 aprile, dopo una settimana di stop a seguito del Gran Premio del Giappone. Lo spegnimento dei semafori è previsto per le ore 09:00 italiane, mentre insarà pomeriggio. La griglia di partenza del Gran Premio sarà ...

La Formula 1 torna in Cina per il quinto appuntamento della stagione 2024 . Il circuito di Shanghai riprende ad ospitare il paddock dopo una sosta durata quattro anni a causa della pandemia da ... (sportface)

La Coppa del Mondo di Tuffi si sposta a Xi’An, capoluogo della provincia di Shaanxi nel cuore della Cina , dal 19 al 21 aprile. Al via ottantadue atleti in rappresentanza di 14 nazioni. In gara anche ... (sportface)

F1 Gp Cina 2024: gli orari (insoliti) e la guida tv (Sky e Tv8). I segreti del circuito - Il Circus torna a Shanghai cinque anni dopo l'ultima volta. La gara domenica 21 aprile. Primo fine settimana del 2024 con la Sprint Race: il programma ...msn

Ferrari al Gp di Cina: come si è preparato Leclerc per battere Sainz - A Shanghai un’incognita in più per la Rossa con il format sprint e due qualifiche. A Maranello è stato fatto tanto lavoro per cercare di partire più avanti ...corriere

F1 | Simulazione Megaride: a Shanghai occhio al girotondo iniziale - Questo fine settimana segna il ritorno nel calendario mondiale di Formula 1 del Gran Premio di Cina. Il circuito di Shangai è pronto a riaprire le porte al grande pubblico dopo 5 anni di assenza: ...it.motorsport