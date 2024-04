F1 | come si adatterà la Ferrari alla pista di Shanghai | pista non così dissimile da Suzuka

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Trovare la chimica. Il Circus della F1 torna in Cina e lo fa dopo che il mondo è cambiato. La pandemia Covid-19 ha rappresentato una linea di demarcazione importante e l’assenza daè strettamente legata a quello che la crisi sanitaria ha comportato a livello mondiale. Cinque anni sono passati e di acqua ne è passata sotto i ponti. Per la prima volta, infatti, le vetture a effetto suolo si cimenteranno sul layout cinese. Lungo 5,451 metri, loInternational Circuit presenta 16 curve, alcune molto lente –la combinazione 1-3, la 6 e la 14 – oppure veloci,la esse composta d7 e d8. Due i rettilinei principali, cui corrispondono anche le due zone DRS: quello di partenza/arrivo e quello, lungo oltre un chilometro, che congiunge la curva 13, leggermente ...

Warner Bros. adatterà la serie 'Meerkat Manor' per il grande schermo: ... non vediamo l'ora di creare un'avventura animata fotorealistica per le famiglie di nuova generazione e di vedere i nostri amici suricati fare il loro debutto nei lungometraggi come non sono mai ...

Settimana prossima sarà di ribasso per i mercati: La FED si adatterà alle condizioni dei mercati, piuttosto che guidarli attivamente. Pertanto, i ... Nonostante si prevedano ancora due tagli dei tassi dopo giugno, Lagarde (come da sue affermazioni) non ...