(Di mercoledì 17 aprile 2024) Che fine hanno fatto i 12 milioni di euro per il recupero dell’exprevisti nell’accordo per lo sviluppo e la coesione sociale sottoscritto col Ministero? Mentre le condizioni dell’excontinuano ad essere fatiscenti idi Cgil, Cisl e Uil rilanciano l’annosa questione: "Ora isono maturi", e chiedono alla Regione di convocare la commissione "per definire le migliori soluzioni per un immobile che deve essere recuperato alla sua funzione sociale". È passato più di un mese dal 9 marzo, data in cui veniva sottoscritto l’accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Umbria, accordo che prevede, tra le altre cose, il finanziamento di 12 milioni di euro per il recupero dell’edificio dell’exSan Florido. I ...

"Ex ospedale, stringere i tempi". I sindacati: sia la Casa della salute - Che fine hanno fatto i 12 milioni di euro per il recupero dell’ex ospedale previsti nell’accordo per lo sviluppo e la coesione sociale sottoscritto col Ministero Mentre le condizioni dell’ex ospedale ...lanazione

Malore improvviso, infermiera si accascia e muore durante il turno in ospedale: Angela aveva 64 anni - È morta improvvisamente, per un malore, durante il suo turno di servizio all'ospedale Cardarelli di Napoli: Angela, 64 anni, era una storica infermiera del più grande ospedale ...leggo

Infermiera si sente male e muore in ospedale durante il turno - E' morta improvvisamente, per un malore, durante il suo turno di servizio all'ospedale Cardarelli di Napoli: Angela, 64 anni, era una storica infermiera del più grande ospedale del Sud. (ANSA) ...ansa