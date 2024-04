Evan Ndicka | nuovi esami di terzo livello | “Esclusi problemi cardiaci”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 17 aprile 2024) (Adnkronos) – Il difensore della Romaè stato sottoposto oggi aa Villa Stuart, accertamenti diche hanno dato esito negativo per. Il giocatore rimarrà a riposo fino a lunedì quando effettueràcontrolli per la valutazione polmonare. Il difensore della Roma “sta bene, per quanto possa star bene un ragazzo che ha subito questo pneumotorace che sicuramente è una cosa fastidiosa ma non quella che pensavamo sul campo e ci ha fatto spaventare”, afferma Daniele De Rossi in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Milan. “Abbiamo preso un sacco di complimenti su una cosa che per me è abbastanza normale ...