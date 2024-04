Europei di ginnastica artistica a Rimini | un antipasto di Olimpiadi

(Di mercoledì 17 aprile 2024), 17 aprile 2024 – Si avvicina il grande momento deglididi, un evento che porterà in Romagna le migliori nazionali del continente a livello maschile e femminile, undellecon molte delle formazioni che punteranno a vincere i Giochi che saranno protagoniste sulla Riviera. Per l'occasione, ai lettori del Quotidiano Sportivo sarà riservata una sorpresa, che potranno scoprire telefonando alla segreteria del Comitato Organizzativo Locale (COL). Per scoprire di quale sorpresa si tratta, sarà sufficiente telefonare nella giornata di GIOVEDI' 18 APRILE alla segreteria del COL dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 al numero 0521-531764. Il 36° Campionato Europeo maschile si terrà dal 24 al 28 aprile 2024, il ...

Si è svolto il sorteggio di suddivisioni e ordine di rotazione degli Europei 2024 di Ginnastica artistica femminile , che andranno in scena a Rimini dal 2 al 5 maggio. L’Italia si presenterà ... (oasport)

E’ stato deciso l’ordine di salita in pedana degli Europei di Ginnastica artistica femminile, in programma a Rimini tra il 2 e il 5 maggio. Le Fate , che nella scorsa edizione hanno conquistato ... (sportface)

Gli abbonam Enti e i biglietti per i Campionati Europei di Ginnastica Artistica di Rimini 2024 sono acquistabili sul circuito di Vivaticket , sono previsti sconti per i tesserati FGI ed Enti di ... (sport.quotidiano)

