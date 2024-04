Europee | l' appello di Metsola | Usate il vostro voto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 17 aprile 2024) (Agenzia Vista) Bruxelles, 17 aprile 2024 "Questo è il mio messaggio per tutti voi. Queste elezioni saranno cruciali perché decideranno quale direzione prendere. Avrete voce in capitolo nel plasmare il futuro dell'Europa. Non lasciare che nessun altro decida per voi. Se vince la democrazia, vincono tutti gli europei. E affinché ciò accada, conto su tutti voi.il", le parole della presidente del Parlamento europeo, Roberta. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev