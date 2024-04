Europa League – Roma-Milan | tutto in una notte Atalanta per un sogno Conference League – Fiorentina in semifinale a 1 | 20 su Sisal it

(Di mercoledì 17 aprile 2024) (Adnkronos) -, 17 aprile 2024 –in una. Parafrasando il celebre film di John Landis con Michelle Pfeiffer,si giocano l'accesso alle semifinali diin uno stadio Olimpico che ruggirà per spingere i giallorossi. Nonostante il successo al Meazza, la sfida si preannuncia apertissima: gli espertivedono il successo dela 2,45 contro il 2,80 dellamentre si sale a 3,25 per il pareggio. Senza la regola del gol in trasferta l'ipotesi supplementari, a 4,40, non è da escludere mentre una conclusione ai calci di rigore si gioca a 8,50. Il passaggio turno vede però avanti i capitolini, 1,35 contro 3,25. De Rossi e Pioli daranno fondo a tutta la rosa ...

