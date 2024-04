Europa League | quarti di finale | dove vedere le partite di giovedì 18 aprile in tv e streaming

In palio c`è l`accesso alle semifinali dell` Europa League . Ed è` già vigilia di gara due tra Roma e Milan in campo giovedì 18 aprile alle... (calciomercato)

Malesani: "Atalanta, vincere dalla provincia come il mio Parma si può" - Il tecnico, che vinse la Coppa Uefa nel 1999 con i club emiliano: "Mi auguro che la Dea metta sempre in campo il coraggio di Anfield. Gasperini Un maestro" ...gazzetta

Champions League 23/24, return match del quarto di finale: Manchester City-Real Madrid dove vederla Tv, streaming, arbitro e formazioni - Manchester City-Real Madrid dove vederla in Tv e in streaming: le info sul match di questa sera e le indicazioni per seguirlo in diretta ...tag24

Roma in Europa: 19 qualificazioni su 19 dopo la vittoria in trasferta - Roma sempre qualificata al turno successivo in Europa dopo la vittoria della gara d'andata in trasferta come accaduto a San Siro ...siamolaroma