Eurolega | Virtus Bologna super | batte Efes e continua nei playoff

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Una vittoria di cuore, grinta e carattere che permette allaSegafredodi Luca Banchi dire il suo percorso inbasket 2023/24. Quasi perfetta la compagine emiliana che sul difficile campo della Sinan Erdem Sports Hall ha sconfitto i temibili padroni di casa di Anadolustaccando il biglietto per il turno successivo di questi play-in dedicati alla massima competizione cestistica continentale. Quattro periodi giocati in modo ordinato, pulito e concentrato per le Vù Nere che avevano cominciato la gara soffrendo, terribilmente, la veemenza degli anatolici. Con il passare del tempo, però, la retroguardia emiliana è salita prepotentemente di livello con Polonara, Abass e Zizic che si sono presi la scena con prestazioni clamorose. Un successo finale, per 67-64, che promuove ...