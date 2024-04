Euro2024 | le Nazionali chiedono all’Uefa di prorogare termine consegna per liste convocati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Lehanno chiestodila scadenza per ladelledei calciatoriagli Europei 2024. A riportarlo è ‘Sky Sports News‘, secondo cui ilfissato per il 7 giugno – 7 giorni prima della partita inaugurale, Germania-Scozia – non soddisfa le squadre. La commissione Uefa si riunirà lunedì prossimo per affrontare la questione, insieme all’ipotesi di ampliare leda 23 a 26, come già accaduto nei principali tornei post-pandemia. Confermata invece la possibilità di sostituire calciatori infortunati anche dopo ladell’elenco dei, ma solo fino a prima dell’inizio della manifestazione. SportFace.