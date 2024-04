Esplosioni e fiamme in un aeroporto militare russo in Crimea

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 17 aprile 2024 –nell'in, precisamente nella città di Dzhankoi. Lo riporta il Kyiv Independent citando account Telegram 'affiliati alla Russia'. A seguito delle, secondo quanto riferito, un incendio su larga scala è scoppiato nello scalo. La base aerea della Marina russa – rende poi noto la stessa fonte – si trova appena fuori dalla città. Nella base è di stanza il 30mo reggimento elicotteri della 27ma divisione dell'aviazione.