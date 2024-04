Esplosioni e fiamme | cosa succede all' aeroporto russo in Crimea

Roma, 17 aprile 2024 – Esplosioni e fiamme nell’ aeroporto militare russo in Crimea , precisamente nella città di Dzhankoi. Lo riporta il Kyiv Independent citando account Telegram 'affiliati alla ... (quotidiano)

"Esplosioni e fiamme all'aeroporto russo in Crimea". Cosa succede - fiamme ed Esplosioni poco prima dell'alba nell'aeroporto militare russo di Dzhankoi, ove sono di stanza gli elicotteri di Mosca ...ilgiornale

Bbc: 'Strategia del tritacarne, morti 50mila soldati russi' - Lo ha riferito il gruppo di monitoraggio Crimean Wind, diffuse le immagini delle fiamme nella struttura (ANSA) ...ansa

Esplosioni e incendi in aeroporto militare russo in Crimea - Il gruppo di monitoraggio Crimean Wind rende noto che nella notte ci sono state Esplosioni e vasti incendi dentro e vicino l'aeroporto militare russo di Dzhankoy, in Crimea, penisola annessa unilatera ...quotidiano