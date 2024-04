Equitazione | Gran Prix finali Coppa del Mondo dressage | a Riyadh trionfa Charlotte Fry

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La prima gara delledelladeldise l’è aggiudicataFry, che su Everdale ha totalizzato 75.388 punti vincendo la prima delle due prove previste, il, nel. Secondo posto per lo svedese Patrik Kittel su Touchdown con 73.292, mentre completa il podio la danese Nanna Skodborg Merrald su Blue Hors Don Olymbrio con 72.609. Quarto posto per la tedesca Isabell Werth su DSP Quantaz, davanti al connazionale Raphael Netz su Great Escape Camelot. Non vi erano azzurri in gara. La seconda ed ultima prova, ilFreestyle, è in programma venerdì 19 alle ore 16.15 italiane. SportFace.