Epidemia di scabbia nel carcere di Bolzano | colpiti detenuti e guardie

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Allarmeneldi. Aumentano i casi accertati. “Siamo arrivati a sei, cinquee uno della Polizia penitenziaria”, ha detto Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia penitenziaria. Ma l’infestazione sembra destinata a estendersi. I problemi di scarsa igiene peggiorano la situazione all’interno della struttura penitenziaria fatiscente. “E’ nota a tutti la costante presenza d’insetti di vario genere, tanto da renderla insalubre e insicura per reclusi e operatori”, aggiunge De Fazio. “Da moltissimo tempo si parla della sua dismissione previa costruzione di un nuovo edificio che, però, viene sistematicamente rimandata. In compenso l’Italia è già all’opera per realizzarne una entro un mese in Albania”, conclude il segretario generale della Uilpa Polizia penitenziaria.