Entella al ’Neri’ Scatta la prevendita dei biglietti

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Spingere il Rimini verso i playoff e farlo a suon di cori e incitamento. I tifosi biancorossi sono pronti a sedersi nuovamente sugli spalti delper l’ultima casalinga della regular season. Domenica arriva l’(calcio d’inizio alle 16.30) e c’è bisogno di tutti. I tifosi possono già acquistare iin. Con le diverse, e consuete, modalità. Dai rivenditori autorizzati che in provincia sono a Rimini la tabaccheria Pruccoli, la tabaccheria Romani e Millenium bar tabaccheria. A San Marino al Free shop del centro commerciale Atlante, a Riccione el Mac’s Corner caffè e a Cattolica alla caffetteria Mazzini.La vendita è aperta anche on line sui siti www.riminifc.it e www.vivaticket.it. Ma anche allo Store biancorosso al: oggi e domani dalle 10.30 alle 12.30, venerdì e sabato ...

