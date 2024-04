Eni presenta “sunRice – La ricetta della felicità”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Quest’anno Eni porta al FuoriSalone di Milano innovazione e competenza grazie a "- La". Si tratta di un percorso, ospitato all'Ortobotanico di Brera, dedicato alle competenze, all’innovazione e al benessere, scaturito dalla collaborazione in essere tra Eni e l’Accademia Niko Romito.

Eni porta al FuoriSalone l’installazione “sunRICE” - MILANO (ITALPRESS) - Un ciclo completo di economia circolare grazie al riutilizzo degli scarti del riso. Questo il messaggio dell’installazione “sunRIC ...italpress

Auto in fiamme: "L’abbiamo spenta" - Auto in fiamme vicino a colonnina GPL alla stazione di servizio Eni a San Biagio di Osimo. Intervento tempestivo del gestore e dei vigili del fuoco, nessun ferito.ilrestodelcarlino

Saipem, da Eni e CDP lista congiunta con Serafin e Puliti - Eni e CDP Equity, come previsto dal patto parasociale in essere fra le due società, presenteranno una lista congiunta per il rinnovo del CdA ...teleborsa