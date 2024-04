Energia rinnovabile in edifici pubblici | da Regione Lombardia 1 4 milioni per Comun Nuovo ed Ambivere

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, ha incrementato di 1,4di euro lo stanziamento destinato alla realizzazione di impianti integrati per favorire la copertura del fabbisogno energetico deglimediante fonti rinnovabili. Le risorse serviranno a finanziare i progetti presentati daii died, in provincia di Bergamo, e di Quistello in provincia di Mantova. “Scuole, municipi, palestre, impianti sportivi. Abbiamo investito 11di euro in questi due anni – ha dichiarato l’assessore – per finanziare 12 progetti presentati daii in tutta la. Con questo stanziamento riusciamo a scorrere la ...