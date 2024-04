Emma Marrone | “Mi hanno tolto le ovaie | ma voglio diventare madre con la fecondazione”

Emma Marrone ha trascorso 48h in compagnia de Le Iene e per l’occasione si è recata a Napoli. Ecco il suo viaggio in compagnia dell’inviato Nicolò De Devitiis. Emma Marrone si racconta a Le Iene ... (superguidatv)

Pubblicato il 17 Aprile, 2024 Emma Marrone nei giorni scorsi si è raccontata in un’intervista che andrà in onda nella prossima puntata de “Le Iene”. “Non ho fatto in tempo a congelare gli ... (dayitalianews)

Emma Marrone a “Le Iene”: “Mi hanno tolto le ovaie, potrei avere figli ma in Italia non è consentito” - Attaccata sui social per le sue dichiarazioni sul desiderio di maternità dopo il tumore, Emma Marrone ha così risposto agli haters ...deejay

Emma Marrone: "Vorrei diventare madre, ma in Italia non posso" - Emma Marrone si racconta: dal tumore al desiderio di maternità che non può esaudire perché senza un compagno non può ricorrere alla fecondazione assistita ...kikapress

Le Iene, Emma a Napoli va in studio da Geolier: lui le chiede un feat - Emma Marrone come mai vista prima. Forte, ma anche fragile. A Le Iene la cantante si è confessata senza filtri e ha incontrato Geolier ...dire