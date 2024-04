Emma Marrone | il tumore e la maternità | “Mi hanno tolto le ovaie | vorrei diventare madre”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Pubblicato il 17 Aprile, 2024nei giorni scorsi si è raccontata in un’intervista che andrà in onda nella prossima puntata de “Le Iene”. “Non ho fatto in tempo a congelare gli ovuli ma potrei ancora poter avere figli. Ho l’utero. Solo che in Italia senza un compagno non posso accedere alla fecondazione assistita: che str***ata”. L’inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis ha trascorso due giorni cone si è fatto raccontare le sue paure e i suoi desideri, delle sue vittorie e delle sue sconfitte.non si è sottratta alle domande del conduttore tv e ha raccontato come ha affrontato la malattia, e le sue ricadute. “Una mia amica, una collega di lavoro, doveva fare una visita ginecologica e mi aveva chiesto di accompagnarla”, ricorda la cantante pugliese, nata a Firenze, ...

Emma Marrone ha trascorso 48h in compagnia de Le Iene e per l’occasione si è recata a Napoli. Ecco il suo viaggio in compagnia dell’inviato Nicolò De Devitiis. Emma Marrone si racconta a Le Iene ... (superguidatv)

Emma Marrone si racconta a Le Iene Show: 48h a Napoli - Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento ...superguidatv

La lotta di Emma Marrone contro il cancro e il suo desiderio di maternità - Emma Marrone, una lotta contro il cancro Emma Marrone, nota cantante italiana, ha condiviso la sua esperienza con il cancro in un'intervista con Le Iene. La malattia, che si è manifestata per ben tre ...informazione

Emma Marrone a Le Iene: “Mi piacerebbe diventare madre. Ho 39 anni e tutti gli strumenti per esserlo” - Emma Marrone a Le Iene parla della fecondazione assistita e dichiara che le piacerebbe diventare madre, ma non può per via delle leggi italiane.gay