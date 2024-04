Elkann | risultati e traguardi record per Ferrari nel 2023

(Di mercoledì 17 aprile 2024) "ha chiuso ilcon. Nonostante le difficoltà poste da un contesto macroeconomico complesso, si sono confermate la forza del brande la vitalità dell'azienda". Lo ha affermato John, presidente della, aprendo l'assemblea degli azionisti. "L'unicità dinel settore del lusso è evidente non solo nei nostri solidifinanziari, che stabiliscono nuovi, ma anche nella prevedibilità e nella costanza dei, nonché nel mantenimento delle nostre promesse, tutti fattori che contribuiscono a infondere fiducia negli investitori", ha aggiunto.

