Elezioni europee | il comitato Voto dove vivo | «Primo passo | ora una legge permanente» Ecco come fare per votare fuorisede

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il percorso è stato lungo, marcato da tentativi dilatori e battaglie di bandiera partitica, mentre milioni di giovanierano costretti a pagare biglietti di viaggio fuori portata per esercitare il diritto di. Oppure, rinunciavano a imbucare la scheda. Ci sono voluti anni di pressioni social e azioni dimostrative di studenti e associazioni: alla fine, hanno ottenuto che il Parlamento si esprimesse sul tema. Non si tratta di unastabile, ma di una sperimentazione introdotta grazie ad un emendamento al decreto. Ad ogni modo, per la prima volta in Italia, alledei prossimi 8 e 9 giugno, chi si trova lontano da casa per motivi di studio potràanche nella Regione di domicilio, non soltanto in quella di residenza. Il Comune di Milano, città che ...

Editoria, The Watcher Post sbarca a Bruxelles - BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – The Watcher Post, la testata giornalistica online specializzata in analisi politico-economica edita da Urania, sbarca a Bruxelles con una redazione multilingua per seg ...lanuovasardegna

Machado,grazie a Senato per la risoluzione sul voto in Venezuela - La leader della Piattaforma unitaria democratica (Pud), Maria Corina Machado, ha ringraziato oggi il Senato italiano per aver approvato una risoluzione all'unanimità in cui si chiede che le prossime e ...ansa

Sammartino, vicegovernatore Regione Sicilia sospeso: inchiesta su voto di scambio e corruzione. Un pentito: «Era a un incontro con un boss» - Uno scambio di favori per ottenere voti per l'allora candidata del Pd alle Elezioni europee del 2020, Caterina Chinnici, totalmente estranea all'inchiesta, ma anche contatti con ...ilgazzettino