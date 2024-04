Elezioni Bari | Laforgia e Leccese vanno divisi al voto | “Patto di trasparenza per le liste | poi insieme all’eventuale ballottaggio”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Nessun terzo nome, niente primarie. Solo una sorta didi non belligeranza in vista di un eventualee, in caso di vittoria, una collaborazione nel governo della città. La telenovela del candidato sindaco del centrosinistra aè finita così: dopo mesi di trattative, primarie saltate a causa del deflagrare delle inchieste e il tentativo disperato di un terzo nome in grado di fare sintesi, Vitoe Michelesi sono incontrati e hanno deciso di andare ognuno per la sua strada. Una decisione che poteva esser presa prima? Certamente, anche in considerazione delle lunghissime trattative che hanno portato alla decisione di fare i gazebo, che però nessuno voleva veramente. Ora però la strada è segnata ed è molto chiara. A indicarla è stata direttamente una nota ufficiale ...

