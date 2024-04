Elezioni a Firenze | Schmidt | “Quando sarò sindaco vorrò solo assessori capaci”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) "Noi non facciamo il poltronificio.vincerò, comesaranno messe persone, in base alle loro specialità. Ci saranno persone che hanno anche la tessera dei partiti della coalizione, è logico, ma non verranno messi secondo logiche torrentizie all'interno di un partito, ma secondo le lorotà e formazione" L'articolo proviene daPost.

Saccardi : "Non trovo un fiorentino che sia contento o entusiasta di come vadano le cose e che dica che vuole continuare così, ed è anche questo è stato uno dei motivi della mia decisione di ... (firenzepost)

Firenze, i giovani di Fridays For Future tornano in piazza per il clima - Nella mattinata del 19 aprile presidio davanti al consiglio della regionale e nel pomeriggio biciclettata. “Saremo in piazza per il clima e a sostegno della lotta del collettivo ex-GKN” ...lanazione

Europee 2024, Lucrezia Iurlaro e Antonio Natali in campo per Alleanza Verdi Sinistra - L’attivista Lucrezia Iurlaro e lo storico dell’arte Antonio Natali si sono candidati alle Elezioni europee per Alleanza Verdi e Sinistra ...gonews