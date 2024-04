Elefante scappa dal circo | panico in strada | traffico bloccato VIDEO

(Di mercoledì 17 aprile 2024)dal, momenti di puroquelli che si sono vissuti incompletamenteScene di ordinaria follia quelle che arrivano direttamente dagli Stati Uniti D’America. Nonostante il tutto si sia risolto per il meglio e, soprattutto, senza danni, se ne sta parlando ancora. Ci troviamo nello stato del Montana dove, nelle ultime ore, unsi è reso l’assoluto protagonista di quello che stiamo per raccontarvi. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che il grosso animale, stufo dell’ambiente che viveva al, ha provato l’ebrezza di vivere la “vita da”.dal ...

(Adnkronos) – Un elefante è scappa to da un circo itinerante vagando per le strade di Butte , nel Montana , causando il blocco del traffico e attimi di panico in città. L' elefante ssa Viola, 58 anni, ... (corrieretoscano)

