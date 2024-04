El Niño passa | ma il cambiamento climatico resta | “Farà ancora caldo | finché ci sarà troppa anidride carbonica”

Il percorso calante di Fratelli d’ Italia , pur nella condizione invidiabile del primato in solitaria, quello ascendente del M5s, pur tenuto ancora a distanza dal senior partner del Pd, il sorpasso di ... (ilfattoquotidiano)

Occhi al cielo per ammirare uno spettacolo: non stelle, né una raminga cometa e neanche un allineamento di pianeti. Quello che si potrà vedere a partire dalle 19.25 nei cieli d’Italia è tanto ... (ilfattoquotidiano)