Edih Pride | call per trasformare le imprese tra intelligenza Artificiale | calcolo ad alte prestazioni e sicurezza informatica

(Di mercoledì 17 aprile 2024) “Lavoriamo oggi perché lepossano essere più competitive nel futuro”. Cosi il Ceo del Campania Dih – Rete Confindustria, Edoardo Imperiale a margine dell’evento ‘Transizione digitale e Industria 5.0’ organizzato con i partner Meditech, CERICT ed ICAR, in collaborazione con l’Unione Industriali Napoli, il Gruppo Piccola Industria, l’Università Parthenope e l’ODCEC Napoli. “Adottare le tecnologie digitali quali l’e la cybersecurity, significa – ha spiegato – essere più competitivi, crescere, essere al passo con i tempi. Il programma che presentiamo mette a disposizione delle Pmi 91 servizi che assicurano lo sviluppo di progetti di trasformazione digitale, corsi di formazione di base ed avanzata, soluzioni per la sperimentazione di tecnologie, assistenza tecnica per l’accesso agli strumenti finanziari ed ...