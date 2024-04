Ecco perché questo video non mostra una città israeliana colpita durante l’attacco dell’Iran

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Circola unche, secondo la narrazione social, riprenderebbe un’esplosione in unaa seguito delda parte. «Primi: missili balistici iraniani colpiscono obiettivi in ??Israele» si legge nei post “copia-incolla” che accompagnano la clip. In realtà, circola da diversi anni fa e riguarda un attacco da parte del gruppo terroristico palestinese di Hamas. Per chi ha fretta Ilnon è attuale. Risulta registrato nel 2021. Non riguarda l’Iran, ma un attacco da parte di Hamas. Analisi Ilviene accompagnato dal seguente testo: Altri arrivi su Israele. Primi: missili balistici iraniani colpiscono obiettivi in ??Israele. L’Iran ha lanciato un nuovo lotto di ...