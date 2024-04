Ecco perché la mozzarella di bufala allunga la vita

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il potenziale salutistico del latte dinon è da sottovalutare, è uno dei più ricchi dal punto di vista qualitativo, con un contenuto di grassi, minerali e proteine superiore a quello del latte vaccino. «Ma oltre a essere altamente nutrizionale, il latte bufalino presenta anche una serie di molecole funzionali che gli conferiscono un alto potere nutraceutico», a dirlo è Matteo Lorito, rettore dell’Università Federico II di Napoli e presidente del Comitato scientifico del Consorzio di TuteladiCampana Dop. Il latte di, infatti, è ricchissimo delle cosiddette proteine della longevità, le sirtuine. Cosa sono le sirtuine Le sirtuine sono proteine prodotte in modo fisiologico dal nostro organismo, e che sono in grado di svolgere diverse funzioni. In particolare queste proteine rallentano ...