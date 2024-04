Ecco il piano-scudetto di Thiago Motta | Juventus | la rivoluzione sta per iniziare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Immaginare ladiè piuttosto semplice: sarà praticamente l'opposto di quella di Allegri. Ed è proprio questo il motivo principale per cui l'attuale tecnico del Bologna, che è in scadenza con il club e non sembra intenzionato a rinnovare nemmeno con la Champions, è il preferito di Giuntoli, a prescindere dal posto finale in campionato e dall'esito della Coppa Italia.è il prescelto anche perché, oltre alla rottura che offrirebbe rispetto al passato (manca solo Allegri per staccarsi definitivamente dalla gestione Agnelli), ha alcuni tratti che la nuovaapprezza: è cercato da molti, quindi ingaggiarlo sarebbe un colpo anche di immagine per il ritorno del club in Europa; non ha esperienza continentale da tecnico, quindi può farsela assieme alla ...