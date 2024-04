E’ ufficiale | Pistoiese esclusa Il Carpi è a più 4 sul Ravenna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Nessuna sorpresa dal Giudice sportivo della Serie D che d’altronde doveva solo applicare l’articolo 53 comma 5 delle Noif. Ieri è arrivata l’annunciata esclusione delladopo il secondo forfeit, che come da regolamento annulla tutte le gare giocate dai toscani. Il, che aveva fatto 0-0 e vinto 3-2, perde 4 punti scendendo da 65 a 61, ilcon due successi si vede tolti 6 punti e scende da quota 57 a 51, scivolando da -2 a -4 rispetto ai biancorossi a 3 gare dalla fine. Non cambiano le norme della lotta salvezza, dove oltre allascenderà un’altra squadra mentre restano identici i due playout con la "forbice" massima di 7 punti per farli disputare. Cambia a catena anche la classifica marcatori, colche "perde" le 3 reti segnate da Saporetti (ora a 19 gol), Forapani e ...