E’ nato un cucciolo di okapi allo zoo di Falconara Marittima | così questo cucciolo di “giraffa della foresta” può salvare la specie dall’estinzione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il Parco Zoo diha accolto un nuovo, prezioso membro: undi, il secondoin Italia. Questa, talvolta definita la “” per il suo collo lungo e le strisce distintive, è classificata a rischio di estinzione e viene dall’imboscata delle foreste pluvialiRepubblica Democratica del Congo. Il piccolo, ancora senza nome in attesa di scoprire se sarà maschio o femmina, rappresenta un barlume di speranza per la conservazione di una delle creature più enigmatiche del pianeta. Mentre si adatta alla vita sotto l’occhio attentomadre Elani, ilresterà nascosto nel nido per i ...