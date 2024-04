DURC | caratteristiche e a cosa serve

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Come è noto l’Inps gestisce i contributi previdenziali che servono a finanziare le pensioni dei lavoratori, sia nel settore pubblico che in quello privato. Di fatto, il versamento di una quota degli stipendi all’istituto di previdenza durante il periodo di lavoro, permette di ottenere una pensione – di importo variabile – una volta raggiunta l’età pensionabile. Al contempo esistono altresì i contributi Inail, ente che gestisce gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I datori di lavoro sono obbligati a versare tali contributi, per assicurare i propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Le somme saranno poi usate per coprire le spese mediche, le indennità di invalidità, e altre prestazioni in ipotesi di infortunio sul lavoro. In sintesi, i versamenti contributivi ad Inps e Inail sono obbligatori per garantire, in vecchiaia, la sicurezza ...