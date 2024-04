Duecento persone al party abusivo in spiaggia con droga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Montemarciano (Ancona), 17 aprile 2024 – Discoteca abusiva sullacon dj di musica in nero: all’arrivo di finanzieri e poliziotti alcuni avventori cercano di disfarsi dello stupefacente. E’ avvenuto domenica sera quando è stato effettuato un controllo congiunto ad opera della polizia di Stato e della compagnia della guardia di finanza di Falconara Marittima, per verificare il pieno rispetto delle normative di settore da parte di un noto locale del lungomare di Montemarciano. Il locale da settimane pubblicizzava ed organizzava eventi musicali “afro” con la presenza di numerosissimi giovani avventori. Poliziotti e finanzieri hanno accertato all’interno del locale, la presenza di oltre 200intente a ballare. Per creare una sorta di pista da ballo erano stati spostati tavoli e sedie per consentire che la struttura si trasformasse in una ...