Due italiani nel valzer diplomatico Ue Ecco chi sono

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Giuseppe Perrone nuovo ambasciatore dell’Unione europea in Tunisia e Mariomassimo Santoro nelle Filippine.due delle 44 nuove nomine di Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che riguardano diplomatici di carriera del ministero degli Esteri italiano. Perrone, di grado ministro plenipotenziario, è stato console a Los Angeles, direttore centrale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente alla Farnesina, poi ambasciatore in Libia dal 2017 al 2019 e infine ambasciatore in Iran dal 2019. Al suo posto a Teheran arriverà Paola Amadei, prima donna a guidare la diplomazia italiana nella repubblica khomeinista, negli ultimi quattro anni ambasciatrice in Bahrein. Santoro, di grado consigliere di ambasciata, ha passato buona parte della sua carriera diplomatica a lavorare con le istituzioni europee. Da ...