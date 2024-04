Dubai | piogge torrenziali e alluvioni nel deserto | in 24 ore cade la pioggia di un anno e mezzo

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Forti temporali si sono abbattuti sugli Emirati Arabi Uniti allagando porzioni delle principali autostrade e bloccando moltissimi turisti. Maltempo a– Ilcorrieredellacittà.com Lo scalo ha dovuto deviare decine di voli per la tempesta.sommersa dalleL’aeroporto internazionale di(Dxb), hub aereo più trafficato del mondo per passeggeri internazionali, in un post su X consiglia di “non raggiungere lo scalo se non assolutamente necessario: i voli subiscono ritardo o deviazioni”, a causa delleche hcausato vaste inondazioni negli Emirati Arabi Uniti e in altri Paesi del Golfo. Immagini postate su X mostrano fiumi di acqua sulle piste dell’aeroporto. Lo scalo ieri ha dovuto deviare decine di voli per la tempesta. “Stiamo ...