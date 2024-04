Dubai | aeroporto allagato e chiuso per alluvione I video

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Le immagini impressionanti dell'dia causa dell'inondazione provocata da piogge torrenziali. In poche ore è caduta l'acqua che mediamente cade in un anno e mezzo. Il responsabili dell'hub hanno pubblicato un comunicato per richiedere di "non raggiungere lo scalo se non assolutamente necessario perché i voli subiscono ritardo o deviazioni. Stiamo lavorando 24 ore su 24 per rispondere all'emergenza" (tratto da X)