Droni sulla Rai | colpito e preso Amadeus

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’attacco in queste ore di Nove alla Rai, per quanto atteso e annunciato da giorni, non ha precedenti nella storia della tv italiana e sancisce il definitivo superamento della linea rossa nella guerra mediatica della martoriata penisola italiana. “Il 99 per cento deie missili lanciati da Nove contro i nostri talent sono stati intercettati e abbattuti”, fa sapere la contraerea Rai; ma quel 1 per cento ha portato via alla Rai nientemeno che, infliggendo un duro colpo all’access prime-time della rete ammiraglia – e ancora si attende di sapere se è stata danneggiata anche la centrale nucleare di Sanremo, dal cui Festival dipende la sopravvivenza dell’intera azienda. Nel 2025 scade la convenzione della Rai con il comune di Sanremo, si teme che Nove possa annettere il Festival – o persino che tutta la Liguria passi agli Stati Uniti, 51esima ...