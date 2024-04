«Drone per portare droga e cellulari in carcere» | tre arrestati dalla polizia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) BERGAMO. BloccatiVolante della Questura nella notte tra martedì e mercoledì in via Pizzo Scais alla Celadina.

Tempo di lettura: 2 minutiI droni per rifornire i detenuti di droga e telefonini . L’ultimo ritrovamento ad opera degli uomini del reparto di polizia penitenziaria del carcere di Carinola, nel ... (anteprima24)

Bergamo , 17 aprile 2024 – In una pochette avevano messo hashish, cocaina e un cellulare. Poi, l'avevano legata con una lenza a un drone con l’obiettivo di farlo decollare e far entrare droga e ... (ilgiorno)

Iran, dai droni Shahed allo spettro dell'atomica: ecco l'arsenale degli Ayatollah che minaccia Israele - Per quanto riguarda i droni, che dell'attacco sono stati la componente più numerosa, fonti di intelligence Nato ritengono che si trattasse dei kamikaze Shahed 136. Prodotti dalla Iran Aircraft ...ilmessaggero

Missione approvata: un Drone andrà su Titano, la più grande luna di Giove - La NASA ha dato il via libera per inviare un gigantesco Drone sulla più grande luna di Saturno, Titano, con un lancio previsto per luglio 2028.tomshw

NASA Dragonfly: la missione con il Drone verso Titano è confermata, partenza nel 2028