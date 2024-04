Droga | maxi sequestro da 63 kg a Firenze | fiume di hashish era pronto per la vendita in Toscana

(Di mercoledì 17 aprile 2024), 17 aprile 2024 –didi ben 63 chili di, pronti per essere distribuiti sul mercato toscano. Si stima che avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali un profitto illecito di oltre 400mila euro. Ilè avvenuto grazie ai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, nell’ambito delle operazioni di contrasto ai traffici illeciti e di controllo economico del territorio. Nello specifico laè stata “intercettata” dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria - Gico, durante un servizio di pattugliamento lungo le principali arterie stradali di accesso a, su un’auto guidata da un uomo di origine marocchina che non aveva precedenti. A ...

