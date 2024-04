Drammatico Episodio a Avezzano | Arrestato per Tentato Omicidio nei Confronti del Figlio e Lesioni

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L'Aquila - Un uomo è statodagli agenti del commissariato diin seguito a un violentodi maltrattamenti in famiglia, aggravati, eaggravate. La drammatica situazione è emersa nel primo pomeriggio di ieri, quando la Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza diè intervenuta in una abitazione nella zona sud del capoluogo marsicano dopo la segnalazione di un ragazzo che chiedeva aiuto da un balcone. All'arrivo sul posto, gli agenti hanno sorpreso un uomo intento a maltrattare la compagna e ilancora minorenne. Poco prima del loro intervento, si era verificato un acceso diverbio tra i coniugi, culminato nelattacco dell'uomo alla donna e nel tentativo di difesa del. L'uomo, ...

