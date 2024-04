Dramma nell’Avellinese | Jonathan Napolitano morto a soli 28 anni

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 17 aprile 2024) . Il malore improvviso e poi il decesso. L’accaduto Tragedia ad Atripalda, dove un giovane di 28, èlunedì sera dopo aver avuto un infarto mentre si trovava a cena in un ristorante. Secondo quanto ricostruito,– originario di Mugnano del Cardinale – si trovava con alcuni amici quando improvvisamente si è accasciato a terra, colto da un malore. I soccorsi sono intervenuti prontamente, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità di Mugnano, doveera conosciuto e ben voluto da tutti. Era un ragazzo solare e pieno di vita, nonostante i forti dolori che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita.ha perso prima la madre quando era ancora molto giovane, e ...